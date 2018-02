Inglaterra e Portugal goleiam em amistosos Algumas das seleções que disputarão a Eurocopa, a partir do dia 12 de junho, estiveram em campo neste sábado, em amistosos preparatórios. E o destaque foram as vitórias de Inglaterra e Portugal, ambas por goleada. Portugal, que será sede da Eurocopa, chegou a ser vaiado por sua torcida em Setúbal, mas ganhou por 4 a 1 da Lituânia, país que não vai à competição européia de seleções. O time do técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari marcou com Fernando Couto, Pauleta, Nuno Gomes e Postiga, enquanto Vencevicius fez de pênalti o gol lituano. Pela Inglaterra, o destaque foi Rooney, que marcou dois gols na vitória por 6 a 1 sobre a Islândia. Darius Vassel fez mais dois e Bridge e Lampard completaram a goleada inglesa em Manchester - Gudjohnsen descontou. O astro do time, David Beckham, saiu do jogo no intervalo e foi direto para o hospital, onde tirou um quisto das costas. Apesar disso, ele não é problema para a Eurocopa. Quem decepcionou foi a Holanda, que recebeu a Irlanda em Eindhoven e perdeu por 1 a 0, gol de Robbie Keane. E os irlandeses não estarão na Euro-2004. Assim como a Bélgica, que também bateu os holandeses em amistoso na semana passada: outro 1 a 0. Já a Suécia, outra classificada, passou fácil sobre a Polônia, ao fazer 3 a 1 em Estocolmo. Destaque para o atacante Henrik Larsson, que voltou ao time e marcou um - Jakobsson e Allback ampliaram, enquanto Gorawski descontou para os poloneses, que não vão a Portugal. No confronto entre dois países que disputarão a Euro, a Croácia derrotou a Dinamarca por 2 a 1, em Copenhague. Sokota e Olic colocaram os croatas em vantagem e Sand fez o gol de honra dos dinamarqueses.