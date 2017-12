Inglaterra e Suécia têm um tempo para cada lado em empate Estatísticas totalmente distintas em cada tempo do jogo no empate de 2 a 2 entre Inglaterra e Suécia, nesta terça-feira, em Colônia. O resultado classifica as duas equipes para as oitavas-de-final, com os ingleses pegando o Equador (dia 25, em Stuttgart) e suecos encarando os donas da casa, no dia 24, em Munique. O English Team chegou a ter 63% de posse de bola no primeiro tempo, quando dominou a partida em todas as estatísticas, mas na segunda etapa os números equilibraram-se e os ingleses terminaram o jogo com 55% de tempo com a bola no pé contra 45% da Suécia. Outra grande mudança foi no quesito finalizações. No primeiro tempo a Suécia só havia finalizado quatro vezes e não acertado nenhum dos chutes na meta do goleiro Paul Robinson. Porém, já aos cinco minutos da segunda etapa, o centro avante Marcus Allback acertou a primeira finalização sueca - em um lance de cabeça - e igualou o placar, fazendo o gol n.º 2000 da história da Copa do Mundo. O interessante é que foi o primeiro gol do atacante (reserva de Zlatan Ibrahimovic, que está contundido) em Mundiais. No final os escandinavos finalizaram nove vezes, com seis acertos. Já a Inglaterra testou o arqueiro Andreas Isaksson muito mais vezes: 14 oportunidades, acertando a meta do sueco em oito delas. E foi aos 34 minutos que o meia Joe Cole, eleito o melhor da partida, acertou um belo chute de fora da área e abriu o placar para o britânicos. Porém, dez só no primeiro tempo, demonstrando a queda de produção inglesa na etapa final, mas mesmo assim, o meia Steven Gerrard aproveitou uma destas poucas chances e fez 2 a 1 aos 40 minutos. Contudo, o melhor desempenho dos escandinavos no segundo tempo foi premiado aos 45 minutos, quando o atacante Henrik Larsson, de cabeça, empatou a partida, Qua acabou terminado mesmo no 2 a 2. No, mais, a única estatística com uma diferença maior entre as duas equipes foram nos escanteios. Os Suecos tiveram 12 tiros de canto a seu favor. Já os Ingleses não gozaram de tantas chances para utilizar um de seus pontos fortes, os cruzamentos na área, conseguindo só a metade de escanteios. Em faltas e cartões não houve uma diferença muito significativa. A Suécia fez 18 faltas contra 15 da Inglaterra, que foi advertida uma vez só com cartões amarelos. Os suecos receberam duas advertências, em um jogo em que cada equipe dominou um dos tempos da partida, demonstrando como este Mundial está equilibrado, pois até o momento uma das grandes favoritas ao título, a Inglaterra - mesmo classificando-se em primeiro no Grupo B e escapando da Alemanha nas oitavas - ainda não jogou o futebol empolgante que se esperava dela. Veja abaixo as estatísticas do jogo: Finalizações: Inglaterra, 14; Suécia, 9 Finalizações certas: Inglaterra, 8; Suécia, 6 Faltas cometidas: Inglaterra, 13; Suécia, 18 Cartões amarelos: Inglaterra, 1; Suécia, 2 Cartões vermelhos: Inglaterra, 0; Suécia, 0 Escanteios: Inglaterra, 6; Suécia, 12 Impedimentos: Inglaterra, 1; Suécia, 0 Posse de bola: Inglaterra, 55%; Suécia, 45% Melhor jogador da partida: Joe Cole(Inglaterra) (Com fifaworldcup.com)