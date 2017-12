Inglaterra e Trinidad reencarnam duelo Davi x Golias Jogadores que atuam nas divisões menores do futebol inglês e escocês são a arma - e a alma - de Trinidad e Tobago tentará surpreender a poderosa e badalada Inglaterra nesta quinta-feira, às 13 horas (de Brasília), em Nuremberg - é o famoso confronto de Davi contra Golias. Só para comparar, os ingleses ostentam o título de segunda seleção mais cara do torneio, perdendo apenas para a do Brasil, enquanto Trinidad e Tobago, o menor país a disputar uma Copa na história, conta com dez atletas que atuam em divisões menores dos Campeonatos da Inglaterra e da Escócia. Todos encaram o jogo como uma chance de garantir um emprego melhor depois do Mundial. O único de Trinidad na elite do futebol inglês é o goleiro Hislop, do West Ham. A principal estrela caribenha, o atacante Dwight Yorke, já atuou em clubes tradicionais como Manchester United e Aston Villa, mas hoje ganha seu pão no obscuro futebol australiano. Próximo do fim da carreira, ele recebeu elogios dos ingleses. ?Posso destacar a qualidade de Dwight Yorke, um excelente atacante?, diz o meia David Beckham, ex-companheiro do caribenho no Manchester United, entre 1998 e 2002. Em 99, foram campeões ingleses, da Copa da Inglaterra, da Liga dos Campeões e do Mundial Interclubes, batendo o Palmeiras no Japão. ?Todos nós sabemos que não se pode dar espaço para Dwight. É um dos melhores atacantes do mundo?, diz Beckham, apesar do fato de o caribenho já estar com 34 anos e pensando seriamente em aposentadoria. "Estar aqui já é motivo de orgulho para a gente. O que vier é lucro?, admite Yorke. Na Inglaterra, além de uma goleada, a torcida espera pela possível volta do atacante Rooney, recuperado de uma fratura no pé direito, que tem boas chances de entrar no segundo tempo, segundo o técnico Sven-Goran Eriksson. Ficha técnica: Inglaterra x Trinidad e Tobago Inglaterra - Robinson; Neville, Ferdinand, Terry e Ashley Cole; Beckham, Lampard, Gerrard e Joe Cole; Owen e Crouch. Técnico: Sven-Göran Eriksson. Trinidad e Tobago - Hislop; Lawrence, Sancho, Gray e Edwards; Samuel, Birchall, Theobald e Jones; Stern John e Yorke. Técnico: Leo Beenhakker. Árbitro: Toru Kamikawa (Japão). Local: Frankenstadion, em Nuremberg. Horário: 13 horas (Brasília).