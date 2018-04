Inglaterra empata com a Irlanda antes de pegar o Brasil

LONDRES - A seleção da Inglaterra só empatou por 1 a 1 com a Irlanda nesta quarta-feira, em amistoso disputado no Estádio de Wembley, e frustrou o seu torcedor. O duelo antecedeu o confronto da seleção inglesa com o Brasil, que será disputado neste domingo no Maracanã, no Rio, na preparação da equipe dirigida por Luiz Felipe Scolari para a Copa das Confederações.

A Irlanda abriu o placar do amistoso aos 13 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Long, de cabeça, após cruzamento. A reação da seleção inglesa, porém, foi imediata. Aos 22 minutos, Sturridge avançou pela esquerda e cruzou para Lampard. O meia do Chelsea dominou a bola dentro da grande área, cortou o seu marcador e finalizou para as redes.

Apesar de ter mais domínio da posse de bola, a seleção inglesa só conseguiu ameaçar a Irlanda na parte final do segundo tempo. Chamberlain e Walcott tiveram boas oportunidades, mas acabaram parando no goleiro irlandês Forde. Assim, o amistoso no lotado Estádio de Wembley acabou mesmo empatado por 1 a 1. O jogo desta quarta também marcou a estreia do novo uniforme da seleção inglesa, agora fabricado pela Nike, após anos sendo feito pela Umbro.

Agora, a Inglaterra virá ao Rio para o compromisso no Maracanã contra o Brasil neste domingo. Em fevereiro, na reestreia de Felipão no comando da seleção, os ingleses se deram melhor e venceram o amistoso disputado no Estádio de Wembley por 2 a 1.