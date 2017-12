Inglaterra empata e evita confronto com a Alemanha A Inglaterra manteve o jejum de 38 anos sem vencer a Suécia ao empatar com os adversários por 2 a 2, nesta terça-feira, no Estádio Rhein Energie, em Colônia. Com o resultado, o "English Team" ratificou a primeira colocação no Grupo B e evitou um confronto com a Alemanha nas oitavas-de-final da Copa do Mundo. O selecionado britânico, que é comandando curiosamente por um sueco (Sven-Goran Eriksson), fechou a fase classificatória com sete pontos ganhos e na liderança da chave. O time da estrela David Beckham pega o Equador na próxima fase, enquanto a seleção nórdica enfrenta os donos da casa ao terminar em segundo no grupo (5 pontos). A nota triste do confronto foi a lesão do atacante Michael Owen, que deixou o gramado logo no início da partida após torcer o joelho direito. Reclamando de muita dor, o jogador do Newcastle foi substituído por Peter Crouch. O grandalhão atuou ao lado de Wayne Rooney, que entrou pela primeira vez como titular depois de se recuperar de uma contusão no pé direito. Melhor em campo, a Inglaterra pressionou muito os suecos, mas só conseguiu abrir o marcador aos 35 minutos. O volante Joe Cole pegou um rebote na intermediária, matou no peito e chutou com força, mandando a bola no ângulo esquerdo do goleiro Andreas Isaksson. Na etapa final, os suecos voltaram mais motivados e chegaram ao empate logo na primeira tentativa. Em cobrança de escanteio, Linderoth alçou na área e Allback desviou de cabeça para o fundo das redes. O atacante sueco entrou para a história das Copas ao anotar o gol de número 2.000. Após o tento, a equipe dirigida pelo treinador Lars Lagerback manteve a pressão e quase virou. Em mais uma cobrança na linha de fundo, Kallstrom levantou e Larsson cabeceou, acertando o travessão. Em seguida, foi a vez de Mellberg assustar os torcedores ingleses ao mandar também uma bola na trave. Aos 26, Gerrard salvou o "English Team" ao tirar um chute de Kallstrom em cima da linha. Depois de sofrer muita pressão, a Inglaterra voltou a ficar à frente no marcador aos 39. Em uma boa jogada pela direita, Joe Cole cruzou na área e Gerrard completou de cabeça. Mas, nos acréscimos, os suecos empataram. Após uma confusão na altura da marca do pênalti, Larsson empurrou com a sola do pé, fazendo 2 a 2. Os confrontos das oitavas-de-final começam a ser disputados no próximo sábado. A Alemanha pega a Suécia, em Munique. No dia seguinte, a Inglaterra enfrenta o Equador, em Stuttgart. Ficha técnica Suécia 2 x 2 Inglaterra Suécia: Isaksson; Alexandersson, Mellberg, Lucic e Edman; Linderoth (Daniel Andersson), Jonson (Wilhelmsson), Ljungberg e Kallstrom; Larsson e Allback (Elmander). Técnico: Lars Lagerback. Inglaterra: Robinson; Carragher, Ferdinand (Sol Campbell), Terry e Ashley Cole; Beckham, Lampard, Hargreaves e Joe Cole; Owen (Peter Crouch) e Rooney (Gerrard). Técnico: Sven-Goran Eriksson. Gols: Joe Cole, aos 35 minutos do primeiro tempo; Allback, aos 5, Gerrard, aos 40, e Larsson, aos 45 minutos do segundo tempo Árbitro: Massimo Bussaca (Suíça). Cartões amarelos: Hargreaves, Ljungberg e Alexandersson. Local: Rhein Energie Stadion, em Colônia.