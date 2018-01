Inglaterra empata e vai à Eurocopa 2004 A Inglaterra resistiu à pressão da Turquia, em Istambul, pelo grupo 7, e empatou sem gols neste sábado a partida que lhe valeu a classificação à Eurocopa 2004. Com importantes desfalques como o zagueiro Ferdinand e o atacante Michael Owen, a equipe dirigida pelo sueco Sven Goran Eriksson esteve próximo da vitória não fosse um pênalti desperdiçado pelo capitão-estrela do time, o meia David Beckham. Outra grande seleção a garantir vaga no torneio europeu foi a Alemanha, após vencer a Islândia por 3 a 0, com gols de Ballack, Bobic e Kevin Kuranyi. O time do técnico Voeller terminou a fase de classificação invicta, com 18 pontos, no grupo 5. Já a Espanha fez bem o seu papel e goleou a Armênia por 4 a 0 fora de casa, mas não garantiu a vaga no grupo 6, uma vez que dependia de um tropeço da Grécia. Em vão. Os gregos derrotaram a Irlanda do Norte por 1 a 0 e complicaram a situação dos espanhóis, que agora vão disputar a repescagem para evitar o vexame de não ir à Eurocopa. Os gols da Espanha foram marcados por Valerón, Raúl e Calderón (2). O sorteio da repescagem será nesta segunda-feira, dia 13, em Frankfurt. Confira os demais resultados: Letônia 1 x 0 Suécia, Escócia 1 x 0 Lituânia, Hungria 1 x 2 Polônia, Suíça 2 x 0 Irlanda, Rússia 3 x 1 Geórgia, Áustria 2 x 3 República Checa e Bósnia 1 x 1 Dinamarca.