Inglaterra fará amistoso contra Suíça em Wembley A Inglaterra terá uma oportunidade de tentar recuperar parte de seu orgulho quando enfrentar a Suíça, anfitriã da Eurocopa de 2008, num amistoso em fevereiro no estádio de Wembley. A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) confirmou o jogo no dia 6 de fevereiro, que representará o 20o encontro entre as duas seleções. A Inglaterra esperava disputar a Euro na Suíça ano que vem, mas uma derrota em casa para a Croácia no mês passado tirou a equipe do torneio continental de 2008. A FA também confirmou que os ingleses devem enfrentar a França, em Paris, no dia 26 de março.