Inglaterra fará amistosos com Peru, Equador e Honduras

LONDRES - A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira que a seleção inglesa fechará a sua preparação para a Copa do Mundo com três amistosos. O primeiro deles será em 30 de maio, contra o Peru, no Estádio de Wembley, onde a equipe nacional se despedirá dos seus torcedores em Londres antes de seguir rumo aos Estados Unidos, país onde pegará Equador e Honduras, respectivamente nos dias 4 e 7 de junho, em Miami.

A entidade confirmou que estes dois últimos jogos serão realizados no Sunlife Stadium, casa do Miami Dolphins na liga nacional de futebol americano (NFL). Após essas duas partidas, os ingleses seguirão rumo ao Rio, onde ficarão concentrados para a disputa do Mundial.

Rivais da Inglaterra nestes amistosos de junho, Equador e Honduras vão integrar o Grupo E da Copa de 2014, ao lado de Suíça e França. Já a equipe comandada por Roy Hodgson caiu no forte Grupo D, que terá Uruguai, Itália e Costa Rica. A estreia da seleção inglesa no Mundial será no dia 14 de junho, contra os italianos, em Manaus. Em seguida, no dia 19, a equipe terá pela frente os uruguaios, em São Paulo, antes de fechar a sua campanha na primeira fase da competição diante dos costarriquenhos, no dia 24, em Belo Horizonte.

Com a confirmação dos duelos diante de Peru, Equador e Honduras, a Inglaterra agora conta com quatro amistosos agendados para este ano, pois no dia 5 de março enfrentará a Dinamarca, no Estádio de Wembley, em seu primeiro jogo no ano.