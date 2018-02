Inglaterra ganha e mantém a liderança A Inglaterra derrotou o Azerbaijão, do técnico brasileiro Carlos Alberto Torres, e manteve a liderança isolada do grupo 6 das Eliminatórias Européias para a Copa de 2006. Jogando em Newcastle, nesta quarta-feira, a seleção inglesa ganhou por 2 a 0, com gols de Gerrard e Beckham. Com a vitória em casa, a Inglaterra chegou aos 16 pontos e é seguida de perto pela Polônia, que venceu a Irlanda do Norte por 1 a 0 e tem 15. No outro jogo do grupo disputado nesta quarta-feira, a Áustria venceu o País de Gales por 1 a 0.