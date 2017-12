Inglaterra goleia a Jamaica por 6 a 0 em último amistoso No último teste antes de estrear na Copa do Mundo da Alemanha, a Inglaterra não teve dificuldades para golear a Jamaica por 6 a 0, neste sábado, no Estádio Old Trafford, em Manchester. Com três gols, o atacante Peter Crouch foi o destaque da partida. No Grupo B do Mundial de 2006, a seleção inglesa disputou quatro amistosos neste ano. Os campeões do mundo em 1966 venceram três jogos e foram derrotados apenas pela Bielo-Rússia por 2 a 1, no final do mês passado. No confronto deste sábado, o técnico Sven-Goran Eriksson não pode contar com o atacante Wayne Rooney e o lateral-direito Gary Neville, ambos do Manchester United, que se recuperam de lesão. Diante de uma fraca equipe, que só conseguiu se classificar uma vez para disputar a Copa - em 1998, na França -, a Inglaterra chegou ao primeiro gol aos 12 minutos do primeiro tempo. Em um lance confuso, o goleiro Paul Robinson repôs a bola em jogo e o atacante Peter Crouch cabeceou para trás. Na seqüência, Michael Owen cruzou na área e o meia Frank Lampard completou para o fundo das redes. Os donos da casa não demoraram para ampliar. Após uma falta cobrada por David Beckham, o defensor jamaicano Jermaine Taylor completou para a própria meta. O terceiro gol saiu aos 29 minutos. Depois de um escanteio, Crouch se antecipou à zaga adversária e completou de pé direito, no canto esquerdo do goleiro Donovan Ricketts. Aos 32, Owen marcou um golaço. O atacante do Newcastle foi lançado, deu uma meia lua em Ricketts, que havia saído da área, e completou para o gol vazio. Na etapa complementar, o técnico sueco Sven-Goran Eriksson manteve o time no ataque e os britânicos fizeram mais um aos 22 minutos. Em uma boa jogada de Jamie Carragher na direita, o ala cruzou rasteiro e Crouch só teve o trabalho de empurrar para as redes. Depois de perder um pênalti aos 37 minutos, Crouch se redimiu e fez o seu terceiro tento na partida. Owen recebeu na entrada da área e rolou para o grandalhão do Liverpool, que mandou no canto esquerdo do goleiro jamaicano. Motivados com a goleada, os ingleses estréiam na Copa do Mundo diante do Paraguai, no dia 10 de junho, em Frankfurt. Os britânicos ainda enfrentam a Suécia e Trinidad e Tobago na fase classificatória do torneio. Confira os amistosos da Inglaterra em 2006: Inglaterra 6 x 0 Jamaica (03/06/06, em Manchester) Inglaterra 3 x 1 Hungria (30/05/06, em Manchester) Inglaterra 1 x 2 Bielo-Rússia (25/05/06, em Londres) Inglaterra 2 x 1 Uruguai (01/03/06, em Liverpool)