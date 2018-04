Inglaterra goleia Croácia e garante vaga na Copa 2010

A Inglaterra é a nona seleção classificada para a Copa do Mundo de 2010. Nesta quarta-feira, a equipe derrotou a Croácia por 5 a 1, no estádio Wembely, e garantiu sua classificação antecipada para o Mundial de 2010. As outras seleções com vaga garantida são Brasil, África do Sul, Holanda, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Austrália e Gana.

Para sacramentar a classificação, a Inglaterra massacrou a Croácia. Jogando em casa, a equipe abriu 2 a 0 no início do primeiro tempo, com gols de Lampard, em cobrança de pênalti aos sete minutos, e Gerrard aos 17.

A Inglaterra manteve o ritmo no segundo tempo e os dois meias voltaram a marcar. Lampard, aos 14 minutos, e Gerrard, aos 22 minutos, fizeram 4 a 0. A Croácia ainda diminuiu com o brasileiro Eduardo da Silva, aos 27, mas Rooney sacramentou a goleada inglesa, ao marcar aos 33 minutos.

A rodada desta quarta-feira pelo Grupo 6 teve outros dois jogos. Bielo-Rússia e Ucrânia empataram por 0 a 0 e o Casaquistão venceu Andorra por 3 a 1. Os resultados deixaram a Inglaterra com 24 pontos e 100% de aproveitamento. Croácia, com 17 pontos, e Ucrânia, com 15 disputam o segundo lugar, que pode colocar uma das seleções na repescagem das Eliminatórias Europeias.