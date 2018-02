Inglaterra goleia Irlanda por 4 a 0 A Inglaterra mostrou um futebol ofensivo e goleou neste sábado a Irlanda do Norte por 4 a 0, com gols de Cole, Owen, Baird (contra) e Lampard. O resultado mantém a equipe na liderança do Grupo 6 das Eliminatórias Européias, com 13 pontos, quatro a mais que a Polônia, adversária de Azerbaijão, e cinco a mais que a Áustria, vencedora do confronto contra o País de Gales por 2 a 0. Pelo Grupo 1, Armênia venceu Andorra por 2 a 1.