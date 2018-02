Inglaterra joga mal e não sai do empate sem gols com Israel Jogando fora de casa, neste sábado, a Inglaterra não conseguiu sair do 0 a 0 com a seleção de Israel. O jogo válido pelo Grupo E das Eliminatórias da Eurocopa, foi bastante ruim, com os donos da casa jogando no contra-ataque e os visitantes buscando o gol de maneira desorganizada. Nenhuma das equipes tiveram chances reais de gol, porém a Inglaterra se lançou mais à frente no segundo tempo do jogo, mas esbarrou na falta de criatividade e pontaria de seus atacantes. Mesmo jogando em casa, a seleção de Israel parecia perdida em campo e praticamente assistiu os adversários jogarem. O resultado foi bom para a Rússia, que venceu a Estônia fora de casa, chegou a 11 pontos e assumiu a vice-liderança do grupo, derrubando os ingleses para a terceira colocação, com oito pontos, ao lado de Israel (que tem saldo de gols inferior). A Estônia continua sem pontuar e ocupa a penúltima colocação.