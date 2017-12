Inglaterra joga sonho de ir à Copa A Inglaterra joga amanhã, em Atenas, o sonho de ir à Copa de 2002. A equipe britânica, dirigida pelo sueco Sven Eriksson, está em segundo lugar no Grupo 9 das eliminatórias da Europa, com 7 pontos, e precisa pelo menos de empate contra a Grécia, em terceiro com 6. A liderança é da Alemanha, com 13 e que joga em Tirana contra a Albânia (3). Os ingleses brigam para terminar a série na segunda colocação e assim ter chance de garantir vaga na repescagem. Os europeus terão mais uma super-rodada na fase de classificação para o Mundial. Além dos duelos de Inglaterra e de Alemanha, mais 19 partidas agitam os outros oito grupos. No 1, a líder Rússia (14) visita Luxemburgo (zero), enquanto a vice-líder Suíça (11) recebe a Eslovênia (10) e a Iugoslávia, em 4.º com 6, pega as Ilhas Faroe (4). No 2, Portugal (12) joga em casa contra Chipre (7), e a Irlanda, em 1.º com 15, se desloca até a Estônia (7). No Grupo 3, a Bulgária, com 13 pontos, é destaque e visita Islândia (9). Também jogam Dinamarca (12) x Malta (1) e República Checa (11) x Irlanda do Norte (4). No Grupo 4, haverá Turquia (14) x Macedônia (5), Suécia (14) x Moldávia (3) e Azerbaijão (1) x Eslováquia (11). Na chave 5, as partidas serão Armênia (3) x Polônia (16), Ucrânia (9) x País de Gales (4) e Noruega (3) x Bielo-Rússia (11), com transmissão da ESPN/Brasil às 14 horas. No Grupo 6, San Marino (1) x Bélgica (11) e Letônia (4) x Croácia (8). No Grupo 7, Israel (9) x Espanha (13). No 8, Lituânia (1) x Romênia (9) e Hungria (5) x Geórgia (3).