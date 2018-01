Inglaterra: Líderes vencem último jogo Os quatro primeiros colocados do Campeonato Inglês terminaram 2005 com vitória: Chelsea, Manchester United, Liverpool e Tottenham venceram neste sábado, pela 20.ª rodada do torneio, e assim mantiveram suas posições na classificação. A liderança é do Chelsea, que bateu o Birmingham por 2 a 0 (gols de Crespo e Robben) e chegou aos 55 pontos. Onze pontos atrás, na segunda posição, está o Manchester United, que goleou o Bolton Wanderers por 4 a 1 (Cristiano Ronaldo fez dois gols). Além deles, o Liverpool (terceiro, 40 pontos), graças a um gol de Peter Crouch, fez 1 a 0 no West Bromwich. E o Tottenham (37) fez 2 a 0 no Newcastle, no jogo que ficou marcado pela lesão do atacante Michael Owen. Os outros resultados deste sábado: Aston Villa 0 x 0 Arsenal; Charlton 2 x 0 West Ham; Middlesbrough 0 x 0 Manchester City; Portsmouth 1 x 0 Fulham; Sunderland 0 x 1 Everton; e Wigan 0 x 3 Blackburn. A competição volta a ser disputada na próxima segunda-feira.