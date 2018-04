Inglaterra: Liverpool bate Manchester O Liverpool derrotou nesta terça-feira o Manchester United, por 1 a 0, na casa do adversário, e terminou com uma sequencia de oito vitórias do líder do Campeonato Inglês. O gol da vitória, marcado no estádio Old Trafford, diante de 63.500 torcedores, foi marcado por Danny Murphy, aos 40 minutos do segundo tempo. Com este resultado, o Manchester segue em primeiro com 45 pontos, um a mais do que o Newcastle, que tem um jogo a menos. O Liverpool soma 43.