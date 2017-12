Inglaterra: Manchester segue líder Com uma vitória por 5 a 3 diante do West Ham, neste sábado, o Manchester United manteve a liderança do Campeonato Inglês. O time do meia David Beckham, autor de dois gols, soma agora 64 pontos, dois a mais que o Liverpool. O West Ham esteve duas vezes na frente do placar (1 a 0 e 2 a 1), mas não resistiu ao forte ritmo dos Diabos Vermelhos.Butt, Scholes e Solskjaer completaram o placar para o Manchester. Lomas, Kanoute e Defoe marcaram para o West Ham. Outro destaque deste sábado foi a goleada do Chelsea, por 4 a 0, sobre o Sunderland. Gallas, Gudjohnsen, Forssell e Bona foram os artilheiros. Demais resultados: Bolton Wanderers 1 x 3 Derby County, Everton 2 x 1 Fulham, Newcastle 2 x 2 Ipswich e Southampton 2 x 2 Leicester. Jogos de domingo: Leeds x Blackburn e Aston Villa x Arsenal. Partida de segunda-feira: Tottenham x Charlton.