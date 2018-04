Inglaterra mantém base e leva Cole para jogo com Brasil

Cole, de 32 anos, havia ficado fora do último compromisso da Inglaterra, um amistoso em novembro de 2012 contra a Suécia, por estar contundido. Agora, ele voltou a ser chamado, assim como o zagueiro Chris Smalling, do Manchester United, que ficou um ano afastado da seleção.

O meia Leon Osman, do Everton, foi novamente convocado por Hodgson após ter boa atuação na derrota por 4 a 2 para a Suécia, em Estocolmo. O treinador também selecionou apenas dois goleiros: Joe Hart, do Manchester City, e Jack Butland, do Birmingham.

Sem surpresas, a lista de convocados da Inglaterra não possui grandes novidades e inclui jogadores renomados, como os meias Frank Lampard e Steven Gerrard, além do atacante Wayne Rooney.

O amistoso com o Brasil é o primeiro compromisso agendado para celebrar os 150 de fundação da Associação de Futebol da Inglaterra e também servirá como preparação para os jogos contra San Marino e Montenegro, em março, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014. As seleções brasileira e inglesa voltarão a se enfrentar em amistoso marcado para o dia 2 de junho no Maracanã.

Confira a lista de convocados da seleção inglesa:

Goleiros: Jack Butland (Birminghan) e Joe Hart (Manchester City).

Defensores: Leighton Baines (Everton), Gary Cahill (Chelsea), Ashley Cole (Chelsea), Phil Jagielka (Everton), Glen Johnson (Liverpool), Joleon Lescott (Manchester City), Chris Smalling (Manchester United) e Kyle Walker (Tottenham).

Meio-campistas: Michael Carrick (Manchester United), Tom Cleverley (Manchester United), Steven Gerrard (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), Aaron Lennon (Tottenham), James Milner (Manchester City), Leon Osman (Everton), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal) e Jack Wilshere (Arsenal).

Atacantes: Jermain Defoe (Tottenham), Wayne Rooney (Manchester United), Daniel Sturridge (Liverpool), Theo Walcott (Arsenal) e Daniel Welbeck (Manchester United).