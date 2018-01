Inglaterra organiza jogo em Kabul A Federação Inglesa de Futebol está organizando uma partida de futebol em Kabul, a capital do Afeganistão. O jogo - marcada para o dia 15 deste mês - vai reunir as equipes do Kabul United, formada por jogadores das quatro principais equipes afegãs, e o ISAF, a Força Internacional de Assistência e Segurança, integrada por representantes de 16 países europeus liderados pela Inglaterra, mais a Nova Zelândia. A iniciativa teve apoio da Fifa. Para a entidade, será uma forma de iniciar o processo de reorganização do esporte no país devastado pela guerra.