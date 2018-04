Inglaterra perde para Croácia e fica de fora da Eurocopa

Mesmo jogando no estádio de Wembley, em Londres, a Inglaterra acabou derrotada pela Croácia por 3 a 2 e não conseguiu assegurar uma vaga para a Eurocopa de 2008. Veja também: Suécia derrota Letônia também vai à Eurocopa de 2008 Portugal segura empate com Finlândia se garante na Euro Turquia passa pela Bósnia e vai à Eurocopa de 2008 Eurocopa 2008 - Eliminatórias O English Team ficou na terceira posição do Grupo E, atrás dos classificados Croácia e Rússia, que, também nesta quarta-feira, bateu Andorra por 1 a 0. Desastre que deve custar ao técnico Steve McClaren o seu cargo. A Croácia começou muito bem e abriu o placar logo aos 8 minutos de jogo com um gol do meia Kranjcar, que acertou um chute de fora da área que o goleiro inglês Scott Carson aceitou. Seis minutos mais tarde, a Croácia alcançou o 2 a 0 com o atacante Olic, que driblou o arqueiro britânico antes de marcar. A Inglaterra começou a tentar a recuperação apenas na etapa final. Aos 11 minutos Lampard descontou em cobrança de pênalti mal marcado pelo árbitro. Nove minutos depois, o grandalhão Crouch marcou um golaço após cruzamento perfeito de Beckham, que havia entrado no intervalo. Entretanto, a seleção croata estava viva e marcou seu terceiro gol aos 32 minutos do segundo tempo com um belo chute de Petric.