Inglaterra pode surpreender Brasil na Copa, diz Beckenbauer O ex-jogador alemão, Franz Beckenbauer, presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo da Alemanha, disse nesta sexta-feira que o Brasil é favorito para ganhar o Mundial e que a Inglaterra é a única seleção européia que pode barrar o hexa brasileiro. "Sem dúvidas o Brasil é favorito. Tem um grupo de jogadores de classe e me impressionaram na Copa das Confederações. Mas, a Inglaterra pode surpreender", declarou o alemão. Para Beckenbauer, os ingleses possuem o melhor futebol da Europa. "Para mim, a Inglaterra é a melhor seleção do continente. Sua defesa é excelente. Seria fantástico para eles ganharem um Mundial quarenta anos depois". Porém, o alemão foi franco ao dizer que não costuma acertar os palpites. "Em 2002, meus favoritos eram França e Argentina. Mas, ambos foram eliminados na primeira fase".