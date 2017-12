Inglaterra poupa jogadores antes de embarcar à Alemanha O meia David Beckham, o zagueiro John Terry e o lateral-esquerdo Ashley Cole, todos titulares absolutos da Inglaterra, foram poupados do último treinamento da seleção em solo inglês, na manhã desta segunda-feira. Beckham estava com dores no tornozelo direito, Terry tinha dores no joelho e Cole reclamava de uma lesão muscular. Os três, porém, não devem ser problemas para a estréia da Inglaterra na Copa, sábado, contra o Paraguai, em Frankfurt. O lateral-direito Gary Neville, que foi poupado do amistoso com a Jamaica, sábado passado (6 a 0 para os ingleses), também deve participar da estréia. O único desfalque contra os paraguaios será mesmo o atacante Wayne Rooney, recuperando-se de fratura no pé direito. A seleção inglesa desembarca ainda nesta segunda na Alemanha. A preparação será feita na cidade de Baden-Baden, no meio da Floresta Negra alemã.