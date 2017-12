Inglaterra proíbe viagem de hooligans A justiça inglesa aplicou hoje mais um golpe na luta contra a violência nos estádios de futebol. O Ministério do Interior da Inglaterra decidiu proibir a saída de 450 ?hooligans?, que pretendiam se deslocar até Atenas para a partida entre Inglaterra e Grécia marcada para esta quarta-feira, na capital grega, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. A polícia enviou uma notificação a todos os torcedores que já tinham antecedentes criminais e que são considerados de maior risco, alertando sobre a medida. Além disso, exigiu que deixassem seus passaportes em delegacias próximas de suas residências, numa forma de garantir o controle. ?Não temos tido problemas com os hooligans desde a Eurocopa (no ano passado) e queremos que continue assim?, explicou o governo britânico na nota oficial em que justificava a medida.