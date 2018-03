Inglaterra recebe México em amistoso A Inglaterra faz amistoso com o México, nesta sexta-feira, mas a preocupação é o jogo com a Grécia, dia 6, pelas eliminatórias européias para a Copa de 2002. O técnico Sven Eriksson aproveita a partida contra os mexicanos para definir o time que tenta manter-se na briga por uma vaga para o torneio do Japão e da Coréia. Os ingleses estão em segundo lugar no Grupo 9, com sete pontos em quatro partidas. A liderança é da Alemanha, com 12. Eriksson pretendia ter força máxima, mas precisa abrir mão do meia McManamann, do Real Madrid. O time espanhol está bem perto da conquista de mais um título nacional e pediu a dispensa do titular. O centroavante Andy Cole também não joga, porque deverá cumprir suspensão. Por isso, o treinador sueco decidiu dar chance para Alan Smith, do Leeds United. A atração do México, que disputa o hexagonal decisivo da Concacaf - região das Américas Central e do Norte -, é o atacante Jared Borgetti, autor de 22 gols para o Santos, novo campeão nacional. O amistoso desta sexta-feira será no Pride Park, na cidade de Derby, e terá arbitragem do português Lucilio Batista. A Inglaterra deve começar com Seaman; Powell (Carragher), Rio Ferdinand, Keown e Phil Neville; Heskey, Gerrard, Scholes e Beckham; Fowler e Michael Owen. O México, com Sanchez; Claudio Suarez, Davino, Pardo e German Villa; Ruiz, Arellano, Osorno e Rangel; De Nigris e Borgetti.