Inglaterra: Rooney corre e chuta, mas Beckham é poupado O atacante Wayne Rooney voltou a treinar com bola nesta terça-feira e está perto de ser confirmado na seleção da Inglaterra que disputará a Copa do Mundo. Nos últimos dois treinos, ele não sentiu dor nenhuma no pé direito, fraturado há pouco mais de um mês. Nesta quarta-feira será o dia D para ele. Rooney deixará a concentração em Baden-Baden, sudoeste da Alemanha, na região da Floresta Negra, e voará para Manchester, onde fará um exame de ressonância magnética no pé fraturado. ?Eu sempre disse que Rooney jogaria o Mundial e continuo dizendo isso. Vamos esperar o que acontecerá no exame de amanhã, mas estou muito confiante?, disse o técnico Sven-Göran Eriksson, após o primeiro treino em Baden-Baden. Rooney começou o treinamento junto dos demais jogadores. Correu em volta do campo e chegou a participar de um exercício de recreação, em que os atletas usavam as mãos, e não os pés, para dominar a bola. Em seguida, um dos preparadores físicos levou Rooney para treinar no canto mais longe da imprensa. O atacante fez um trabalho específico, bem leve. Pulou, correu e até chutou algumas bolas, mas sem forçar o pé quebrado. No dia anterior, ainda na Inglaterra, Rooney chegou a fazer um gol de voleio num treinamento. A foto do belo chute do atacante estampou as capas dos principais jornais ingleses. Capitão de molho O meia David Beckham foi poupado do treino, porque ainda sente dores no tornozelo direito, contusão sofrida na vitória por 6 a 0 sobre a Jamaica, sábado, em Manchester. ?Não é nada grave. Estamos apenas poupando David?, disse Eriksson. Beckham chegou a participar da tradicional roda de ?bobinhos?, que acontece nos treinos ingleses da mesma maneira que nos clubes brasileiros. O capitão, porém, não jogou o ?rachão? (outra atividade idêntica à dos times no Brasil), assim como o lateral-esquerdo Ashley Cole, que reclamou novamente de dores musculares. Beckham e Cole, porém, têm presença assegurada por Eriksson no time que estréia sábado na Copa, contra o Paraguai, em Frankfurt. Críticas à bola Quem está ansioso pela partida é o goleiro Paul Robinson. "Não consigo tirar o Paraguai da cabeça. Tenho visto vários DVDs e prestado muita atenção na maneira como batem pênaltis, faltas e escanteios?, disse o goleiro, que fez companhia a alguns colegas de posição nas críticas à bola Teamgeist, fabricada pela Adidas para a Copa. ?Parece bola de pólo aquático?, disse o goleiro do Tottenham. ?É muito leve e pega muito efeito. Não é uma bola feita para ser amiga dos goleiros?, reclamou.