Inglaterra será mais forte com Rooney, diz Beckham O meia David Beckham, capitão da seleção da Inglaterra, disse que a equipe terá mais chances de sucesso na Copa do Mundo se puder contar com o atacante Wayne Rooney, e acredita que ele poderá se recuperar de fraturas múltiplas no pé direito sofridas em partida do Manchester United contra o Chelsea, pelo Campeonato Inglês. "Somos um time melhor com Rooney", disse Beckham, que chamou o atacante, de 20 anos, de "o melhor jogador jovem do mundo na atualidade". Para Beckham, nem mesmo a falta de experiência pode ser um empecilho para o sucesso do colega, que, segundo ele, está acostumado a lidar com a pressão. "Ele joga no Manchester United e na Inglaterra, e sempre é muito pressionado", afirmou. Beckham salientou, no entanto, que mesmo com uma eventual ausência de Rooney, a Inglaterra poderá se sair bem no Mundial. "Temos muitos outros grandes jogadores em nossa seleção, no meio-de-campo, na defesa e no ataque", disse Beckham. A Inglaterra está no Grupo B da Copa e estréia no dia 10 de junho, contra o Paraguai, em Frankfurt. Na reta final de preparação, o time comandado pelo sueco Sven-Goran Eriksson faz dois amistosos em Manchester, contra a Hungria, no dia 30 de maio, e a Jamaica, no dia 3 de junho.