Inglaterra sofre, mas vence Gales A seleção da Inglaterra teve muita dificuldade, mas mesmo jogando fora de casa, derrotou País de Gales por 1 a 0 neste sábado, em partida válida pela sétima rodada do Grupo 6 das Eliminatórias européias para a Copa do Mundo. O único gol do jogo foi marcado por Joe Cole, aos 9 minutos do segundo tempo. Com a vitória, a Inglaterra assume temporariamente a liderança do grupo, com 19 pontos ganhos - um a mais que a Polônia, que ainda neste sábado enfrenta a Áustria e pode voltar ao topo da tabela. Com dois pontos até aqui, País de Gales é penúltimo colocado e não tem mais chances de classificação. No outro jogo deste grupo, a Irlanda do Norte jogou em casa, em Belfast, e derrotou Azerbaijão por 2 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Elliot e Feeney. O time irlandês chega a seis pontos ganhos e o Azerbaijão se mantém na lanterna, com apenas dois, mas tem saldo de gols pior que País de Gales.