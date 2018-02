Inglaterra sua e vence Lichtenstein A Inglaterra venceu neste sábado a equipe de Liechtenstein por 2 a 0, gols de suas principais estrelas, Michael Owen e David Beckham. Apesar de terem uma equipe muito superior no papel, os ingleses suaram para garantir a vitória que os deixou no segundo lugar do grupo 7 das eliminatórias da Eurocopa 2004, com 7 pontos, dois a menos do que a Turquia. A Inglaterra começou arrasadora, mas logo depois percebeu que a resistência da seleção local não seria facilmente superada. Owen acabou furando a retranca marcando de cabeça aos 28 minutos do primeiro tempo. Foi seu vigésimo gol pelo "English Team". Beckham garantiu a vitória marcando de falta aos 8 minutos da etapa final. A Inglaterra dominou o segundo tempo, mas continuou enfrentando a forte defesa da seleção de Liechtenstein. Na próxima quarta-feira, a Inglaterra enfrentará a Turquia, em casa, em jogo de fundamental importância para a definição do primeiro lugar do grupo. Veja todos os resultados Grupo 1 França x 0 Malta Chipre 1 x 1 Israel Grupo 2 Bosnia-Herzegovina 2 x 0 Luxemburgo 0 Rumania 2 x 5 Dinamarca 5 Grupo 3 Bielorussia 2 x 1 Moldovia Holanda 1 x 1 República Checa Grupo 4 Polonia 0 x 0 Hungría 0 Grupo 5 Alemania 1 x 1 Lituânia Escocia 2 x 1 Islândia Grupo 6 Armênia 1 x 0 Irlanda do Norte Ucrânia 2 x 2 Espanha Grupo 7 Liechtenstein 0 x 2 Inglaterra Macedonia 0 x 0 Eslovaquia Grupo 8 Croacia 4 x 0 Bélgica 0 Grupo 9 Itália 2 x 0 Finlândia Gales 4 x 0 Azerbaijão Grupo 10 Albânia 3 x 1 Russia Georgia 1 x 2 Irlanda