Inglaterra tem rodada nesta segunda O Campeonato Inglês é o único dos "grandes" europeus que terá rodada completa nesta segunda-feira, mesmo durante as festas de fim de ano. Enquanto isso, o futebol na Espanha, Itália, Alemanha, Portugal e França só volta em janeiro de 2006. Líder isolado do Campeonato Inglês, com 46 pontos, o Chelsea o receberá o Fulham nesta segunda-feira, lutando para manter sua grande vantagem. E o Manchester United, vice com 37, também jogará em casa, contra o West Bromwich. Já o Liverpool, que está em terceiro lugar no campeonato (31 pontos), volta a campo pela primeira vez depois da derrota para o São Paulo na final do Mundial de Clubes, dia 18, no Japão. E vai receber o Newcastle em casa. Dos favoritos ao título da temporada inglesa, o único que jogará como visitante nesta segunda-feira é o Arsenal, oitavo colocado, que enfrenta o Charlton, fora de casa. Confira os outros jogos da 18ª rodada: Tottenham x Birmigham, Middlesbrough x Blackburn, Portsmouth x West Ham, Sunderland x Bolton, Wigan x Manchester City, e Aston Villa x Everton. A ESPN Brasil transmite dois jogos da rodada desta segunda-feira do Campeonato Inglês. Às 11 horas, passa Chelsea x Fulham e, às 13 horas, é a vez de Liverpool x Newcastle, sempre no horário de Brasília.