Inglaterra tem última rodada do ano A última rodada do ano do Campeonato Inglês não tem clássicos e marca jogos teoricamente fáceis para os primeiros colocados. Mas o fato de jogarem fora de casa garante a emoção na 20ª rodada. O certo é que o Chelsea (46 pontos) não perde a liderança, independentemente do que acontecer na partida com o Portsmouth (26) nesta terça-feira. O time do português José Mourinho precisa, porém, jogar mais do que na vitória por 1 a 0 sobre o Aston Villa, no domingo. Por isso, há promessa de ir para cima do rival. Na seqüência do torneio, os líderes têm jogos duros. Já no primeiro dia do ano encaram o Liverpool, e depois, enfrentam o Middlesbrough. Acreditando em encostar nos líderes, Everton (40) e Manchester United (37) encaram Charlton (28) e Aston Villa (25), respectivamente. O Arsenal (41) joga na quarta-feira contra o Newcastle (22).