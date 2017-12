Inglaterra terá desfalques contra Dinamarca A Inglaterra recebe a Dinamarca, amanhã à tarde, no Estádio de Old Trafford, em Manchester, com vários desfalques. O técnico Sven-Goran Eriksson perdeu três jogadores durante a semana, por causa de contusão. A primeira baixa foi o meia Gerrard, do Liverpool. Depois, foi a vez de Southgate, zagueiro do Middlesbrough, ficar fora de combate. Na seqüência, quem se machucou foi o atacante Vassell, do Aston Villa, em amistoso disputado em Dubai. Não bastassem esses problemas, Eriksson teve de abrir mão de Alan Smith, do Leeds, mas por indisciplina. O atacante, de 23 anos, foi detido na quinta-feira, sob acusação de ter atirado uma garrafa contra torcedores, nas arquibancadas, em jogo com o Manchester, no dia 28 de outubro. O jogador foi liberado depois de pagar fiança, mas perdeu a vaga no grupo convocado para o amistoso. O treinador achou mais prudente estender a punição. Os ingleses tentam ainda firmar-se como força para a Eurocopa em Portugal. A classificação veio apenas na última rodada, no empate com a Turquia, em Istambul, mas foi precedida de muita polêmica e desconfiança. Eriksson recebeu críticas, pelo desempenho irregular da equipe e também pela indefinição em torno dos titulares. A Dinamarca se classificou, mas de forma mais tranqüila. Outros garantidos para a competição continental: Bulgária, República Checa, França, Grécia, Alemanha, Suécia, Suíça e Itália.