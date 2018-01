Inglaterra: United vence e fecha rodada No último jogo da 21.ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United (3.º colocado, com 43 pontos) venceu fora de casa o Middlesbrough (5.º, com 35 pontos) por 2 a 0 neste sábado à tarde. Os gols dos ?Diabos Vermelhos? foram marcados por Fletcher (9 minutos do primeiro tempo) e Giggs (34 minutos do segundo tempo). A partida foi assistida por 34.199 pagantes.