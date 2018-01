Inglaterra vai enfrentar Trinidad Preparando-se para a Copa do Mundo da Alemanha no ano que vem, onde estará no Grupo B ao lado de Paraguai, Suécia e Trinidad-Tobago, a Inglaterra acertou um jogo amistoso com a Hungria para fim de maio, no lendário Estádio de Wembley, em Londres, que passa por restruturação. O time inglês é dirigido pelo técnico sueco Sven Goran Eriksson. Apesar de o time húngaro desta vez não ter se classificado para a Copa, Eriksson comentou que considera esses adversários "de muita tradição no futebol". além disso, completou, a equipe atualmente é muito técnica e conta com jogadores "inspirados".