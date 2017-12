Inglaterra vai pressionar a Fifa para punir o meia Figo A delegação inglesa vai fazer pressão na Fifa para que o meia português Figo seja suspenso pela cabeçada que ele deu no meia holandês van Bommel no jogo de domingo entre Portugal e Holanda, onde a vitória do time do técnico Luiz Felipe Scolari por 1 a 0 garantiu a classificação para a próxima fase do torneio, e, conseqüentemente, o duelo contra a Inglaterra. O lance foi mostrado pela emissora de televisão do Mundial e visto até por quem estava no Frankenstadion, local da partida, já que o telão, no momento do lance, estava mostrando a imagem da discussão dos jogadores. No lance, o árbitro Valentin Ivanov, da Rússia, mostrou o cartão amarelo a Figo. Segundo Markus Siegler, diretor de comunicação da Fifa, a entidade só pune com a ajuda da televisão quando o juiz não relata o lance no relatório que é entregue após os jogos. Como Figo já foi advertido com o cartão amarelo, considera-se que ele já foi punido. A tentativa dos ingleses de tirar Figo do jogo é que o meia é uma das grandes estrelas do time de Portugal e será o principal criador de jogadas do time na partida contra a Inglaterra, já que o time de Felipão perdeu Deco, expulso, e Cristiano Ronaldo - a estrela do ataque - está se recuperando de contusão.