Inglaterra vence Africa do Sul em amistoso A seleção da Inglaterra derrotou a África do Sul por 2 a 1 nesta quinta-feira, em partida amistosa realizada na cidade de Durban, na África do Sul. Gareth Southgate marcou o primeiro gol inglês a um minuto de jogo. O time sul-africano empatou com Benni McCarthy aos 18 minutos, de pênalti. A vitória inglesa veio no segundo tempo, quando, aos 19 minutos, Emile Heskey fez 2 a 1. Também em amistoso, a Noruega venceu a Finlândia por 2 a 0 em Oslo. Leonhardsen e Flo marcaram os gols do time norueguês.