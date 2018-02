Inglaterra vence Áustria e ainda sonha A Inglaterra sofreu para vencer a Áustria por 1 a 0, neste sábado, em Manchester, pelo Grupo 6 das Eliminatórias Européias para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Com o gol de pênalti de Lampard, aos 25 minutos do primeiro tempo, os ingleses subiram para 22 pontos e precisam vencer a líder Polônia (24 pontos), na quarta-feira, também em casa, para obter a classificação direta ao Mundial. Caso contrário, terão que disputar uma repescagem. No outro jogo da chave, o País de Gales bateu a Irlanda do Norte por 3 a 2, em Belfast. As duas seleções já estão eliminadas. Pelo Grupo 3, Rússia e Eslováquia venceram e agora se enfrentam, na quarta, em Bratislava, para decidir quem ficará com a segunda colocação. Os russos golearam, em casa, a fraca Luxemburgo por 5 a 1 e os eslovacos derrotaram a Estônia por 1 a 0. Outros resultados deste sábado na Europa foram: Finlândia 0 x 1 Romênia (Grupo 1), Escócia 0 x 1 Bielo-Rússia (Grupo 5) e Bulgária 2 x 0 Hungria (Grupo 8).