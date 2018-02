Inglaterra vence e mantém esperança Mesmo sem jogar um grande futebol, a seleção da Inglaterra venceu a Suíça por 3 a 0 na tarde desta quinta-feira e manteve vivas as esperanças de classificação para a segunda fase da Eurocopa. Com a vitória, a equipe chega aos 4 pontos ganhos no Grupo B e depende apenas de sí para seguir na competição. O destaque do jogo foi o atacante Wayne Rooney, que marcou dois gols e entrou para a história da Euro. Com 18 anos e sete meses, o atacante do Ewerthon se transformou no jogador mais jovem a marcar numa fase final da Eurocopa. Rooney foi o jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção principal da Inglaterra. Steven Gerrard fez o terceiro gol da vitória inglesa. Na última rodada, a Inglaterra enfrenta a Croácia França e Croácia completam a segunda rodada do grupo, ainda nesta quinta-feira. DEPORTADOS - Enquanto a seleção inglesa entrava em campo em Coimbra, 33 torcedores estavam sendo deportados, acusados de envolvimento nos incidentes registrados na região de Algarve. Seguidos atos de vandalismo e confrontos com a polícia foram registrados desde a segunda-feira no balneário de Albufeira, cerca de 200 km ao sul de Lisboa.