Inglaterra veste camisa contra racismo Os jogadores da seleção da Inglaterra vão jogar o amistoso contra a Holanda, na próxima quarta-feira, no estádio do Aston Villa, com um slogan antiracista nas camisas. Será a primeira vez em 133 anos que o English Team carregará algo diferente do escudo da Federação e do símbolo do patrocinador. Os ingleses vestirão camisas vermelhas com a mensagem nas mangas e na frente.