Inglaterra vira sobre a Argentina Inglaterra e Argentina fizeram neste sábado em Genebra, na Suíça, um amistoso que mais parecia jogo de Copa do Mundo. Depois de 90 minutos mais acréscimos emocionantes, os ingleses venceram por 3 a 2, de virada, com gols de Rooney e Owen (dois). Crespo e Ayala marcaram para os argentinos. Com o corintiano Carlitos Tevez ao lado de Crespo no ataque, a Argentina começou melhor e criou várias chances até abrir o placar aos 35 minutos, quando Crespo completou cruzamento de Maxi Rodriguez. A resposta veio rápida: dois minutos depois, Rooney recebeu na corrida e tocou na saída de Abbodanzieri para empatar. Os dois goleiros, Paul Robinson e ?Pato? Abbodanzieri foram os maiores responsáveis pelo primeiro tempo não ter terminado com um resultado mais elástico. O show dos ataques continuou na etapa final e os argentinos ficaram de novo à frente no placar aos oito minutos, com o zagueiro Ayala. A dez minutos do fim, o técnico argentino José Pekermann decidiu poupar Tevez e Riquelme. A Inglaterra pressionou e, à sua velha moda, conseguiu dois gols de cabeça em dois minutos, ambos com Owen, aos 43 e aos 45.