Inglaterra voltará a enfrentar algozes nas eliminatórias da Copa A Croácia, que tirou a chance da Inglaterra de disputar a Eurocopa 2008, foi sorteada neste domingo para enfrentar novamente a seleção inglesa dessa vez pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Houve um burburinho na platéia presente ao Centro de Convenção Internacional, em Durban, quando a Croácia, que venceu a Inglaterra por 3 x 2 em pleno estádio Wembley no grande confronto das eliminatórias da Euro 2008, foi sorteada como cabeça-de-chave do Grupo 6. O grupo será completado por Ucrânia, Belarus, Cazaquistão e Andorra. Os vencedores de cada um dos nove grupos se classificam à Copa de 2010 na África do Sul. Os oito melhores finalistas disputam a repescagem por mais quatro vagas européias na principal competição do futebol mundial. A campeã mundial Itália caiu no Grupo 8, e seus principais rivais serão Bulgária e Irlanda. A França, que ficou em segundo na Copa do Mundo da Alemanha, enfrenta Romênia e Sérvia pelo Grupo 7. Rivais políticos e ideológicos, as Coréias do Sul e do Norte ficaram juntas no mesmo grupo nas eliminatórias asiáticas. A Coréia do Sul é a cabeça-de-chave do Grupo 3, que também conta com Jordânia e Turcomenistão. Duas seleções de cada grupo se classificam para a etapa final das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo. As duas Coréias já se enfrentaram três vezes no passado, com o Sul vencendo todos os confrontos. Eles venceram a Coréia do Norte por 2 x 1 na Copa da Ásia, no Kuwait, em 1980, e depois derrotaram seu adversário novamente por 1 x 0 nas eliminatórias da Copa do Mundo, em Cingapura, em 1989, e voltaram a vencer por 3 x 0 nas eliminatórias da Copa disputada em Doha, em 1993. A Austrália, que disputa as eliminatórias no grupo asiático pela primeira vez desde que mudou do grupo da Oceania, enfrenta China, Iraque e Catar pelo Grupo 1. Trinta e um países se juntarão à anfitriã África do Sul na Copa do Mundo de 2010. O sorteio, que contou com a participação do presidente da África do Sul, Tnabo Mbeki, e de grandes nomes do futebol, fez parte de uma cerimônia de 90 minutos que foi televisionada para mais de 170 países ao redor do mundo.