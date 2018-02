Inglês Alan Smith fratura a perna e está fora da Copa O meia Alan Smith, do Manchester United e da seleção inglesa, está fora da Copa do Mundo de 2006. Ele sofreu uma séria fratura na perna esquerda e um deslocamento do tornozelo esquerdo durante a derrota de seu time para o Liverpool, neste sábado, pela Copa da Inglaterra. O jogador foi operado neste domingo, mas, segundo um porta-voz do Manchester, sua presença na Copa está descartada, já que a recuperação está prevista para 12 meses. Smith tem 25 anos e foi convocado 16 vezes para defender a seleção inglesa. Seu técnico no Manchester, Alex Fergunson, disse que essa foi a pior lesão que ele já viu no futebol.