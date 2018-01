Inglês: Arsenal perde e fica para trás O Arsenal perdeu para o Middlesbrough por 2 a 1, neste sábado, na casa do adversário, e caiu para a oitava colocação do Campeonato Inglês com seis pontos, nove pontos atrás do líder e rival Chelsea, mas com um jogo a menos. Yakubu e Maccarone fizeram os gols do Middlesbrough, que foi aos sete pontos, na sétima posição. Calderon, já nos descontos, diminuiu para o Arsenal. Três volantes brasileiros participaram da partida: Fábio Rochemback e Doriva pelo Middlesbrough e Gilberto Silva pelo Arsenal.