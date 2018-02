Inglês chega à 16.ª rodada com favoritos entre os primeiros

O Campeonato Inglês chega à 16.ª rodada tendo os quatro grandes: Arsenal, Manchester United, Chelsea e Liverpool nas primeiras posições da classificação. Estes quatro times, considerados os favoritos antes do início da competição, lideram com folgas a Premier League tendo apenas a revelação Manchester City como 'azarão'. O líder Arsenal viaja para Middlesbrough tendo vários desfalques no meio-campo, entre os quais se destacam Fábregas, Flamini, Hleb e Van Persie. No entanto, mesmo com estes problemas o time londrino teve a competência necessária para bater o Aston Villa no último fim de semana e ficou perto do triunfo sobre o Newcastle na quarta-feira passada. A equipe de Arsene Wenger terá um novo desafio sem poder contar com seu quarteto de lesionados no jogo que será realizado no Riverside Stadium. Entretanto, o meia checo Tomas Rosicky expressou confiança na vitória de seu time. "Sentimos saudades de jogadores como Fábregas ou Flamini, mas podemos jogar bem sem eles", declarou. Quem parece ter uma missão mais simples é o Manchester United, que recebe no estádio Old Trafford o lanterna Derby County, que somou apenas um ponto nas partidas disputadas fora de casa que disputou. Os diabos vermelhos recuperaram na última segunda a segunda-feira posição da classificação, na frente de Chelsea e Liverpool, após baterem o Fulham por 2 a 0. Além disso, a equipe de Manchester vive um ótimo momento, especialmente pelo momento especial vivido pelo atacante português Cristiano Ronaldo, que vem marcando gols importantes para o time. Além disso, a dupla formada pelo inglês Wayne Rooney e pelo argentino Carlitos Tevez tem se mostrada decisiva para a equipe de Old Trafford. "O principal é que os dois temos muitas vontade de atuarmos juntos", declarou o ex-atacante do Corinthians. "Gosto de jogar ao lado de Wayne e ele também fica encantado, algo essencial para que uma dupla triunfe. Isto é visto na forma que temos de jogar juntos", acrescentou. Por outro lado, o Liverpool parece ter superado a crise interna e de resultados após a vitória sobre o Porto na Liga dos Campeões e a goleada de 4 a 0 sobre o Bolton no Campeonato Inglês. Na Inglaterra, o time da terra dos Beatles ocupa a quarta posição com 7 pontos a menos que o líder Arsenal. Já o Chelsea recebe em casa ao Sunderland de Roy Keane, 15.º colocado. O time londrino ainda não perdeu nesta temporada em Stamford Bridge enquanto seu rival ainda não venceu como visitante. Com estes precedentes, o mais lógico é que o Chelsea some três pontos que lhe permitam permanecer de Arsenal e Manchester. Porém, os 'Blues' passam por um momento de apreensão por causa do atacante marfinense Didier Drogba, que pode ser operado por causa de um problema em um menisco. Caso as piores previsões sejam confirmadas, o Chelsea ficará sem seu melhor atacante até o final de fevereiro. Por outro lado, um Tottenham muito distante das primeiras posições recebe o Manchester City. Completando a rodada, no sábado o Aston Villa pega o Portsmouth, enquanto o Everton e o Fulham medem forças. Já neste domingo o Newcastle enfrenta o Birmingham, o Blackburn recebe o West Ham e o Bolton pega o Wigan.