Inglês: Chelsea dispara e Arsenal sobe Não houve surpresas na rodada deste sábado pelo Campeonato Inglês. Os grandes Chelsea, Arsenal e Manchester United venceram seus jogos e voltaram a disputar a parte de cima da tabela. A rodada foi especialmente boa para o Chelsea, que fez 3 a 0 no Newcastle em casa - gols de Cole, Crespo e Duff - e foi beneficiado pela derrota do vice-líder Wigan para o Arsenal por 3 a 2, em Wigan - com direito a dois gols de Thierry Henry. Com isso, o Chelsea voltou a abrir nove pontos de vantagem para o Wigan: 34 a 25. Este, por sua vez, ficou apenas um à frente do Manchester United, que bateu o Charlton por 3 a 1 fora de casa - Van Nilsterooy foi o destaque com dois gols. O Arsenal é o quarto colocado, com 23 pontos. O Liverpool, que em menos de um mês vai deixar de lado o campeonato nacional para disputar o Mundial Interclubes no Japão, venceu sem dificuldades o Portsmouth por 3 a 0 e pulou para o oitavo lugar. Os gols do jogo foram marcados por Zenden, Cisse e Morientes. Confira os outros resultados: Manchester City 0 x 0 Blackburn e Sunderland 1 x 3 Aston Villa.