Inglês: Chelsea perde primeiros pontos O Chelsea empatou com o Everton por 1 a 1, neste domingo, em Liverpool, e perdeu seus dois primeiros pontos no Campeonato Inglês, depois de 10 rodadas. Com 28 pontos, o atual campeão nacional segue com folga na liderança - os segundos colocados (Wigan, Tottenham e Charlton) estão nove pontos atrás. Nos outros jogos deste domingo, três vitórias dos times que jogaram em casa: Newcastle 3 x 2 Sunderland, Bolton 2 x 0 West Bromwich e West Ham 2 x 1 Middlesbrough.