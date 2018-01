Inglês confirma saída do Liverpool Sub-23 para ser auxiliar de Ceni no São Paulo

Após ser treinado pelo colombiano Juan Carlos Osorio e pelo argentino Edgardo Bauza nas últimas temporadas, o São Paulo terá um auxiliar técnico estrangeiro no ano que vem. O inglês Michael Beale já se despediu do comando do time sub-23 do Liverpool e vai trabalhar como assistente de Rogério Ceni no Morumbi.

"Uma mensagem para os torcedores do São Paulo: Obrigado pelas mensagens e (pelo) grande apoio do São Paulo. (Em) janeiro de 2017, serei um de vocês e estaremos lutando juntos pelo São Paulo. Mandem para o Rogério e para os jogadores o vosso apoio e trabalharemos a 110% para fazer vocês felizes", escreveu Beale em postagem no Istagram.

Beale e Ceni se conheceram na Inglaterra, quando o ex-goleiro fez um curto estágio no Liverpool. Os dois se aproximaram a ponto de o brasileiro convida-lo para ser seu auxiliar. O inglês tem pelo menos nove livros publicados sobre futebol.

Beale estava no Liverpool desde setembro de 2012. Começou seu trabalho com os elencos sub-15 e sub-16, sendo promovido ao sub-21 e ao sub-23 em agosto de 2014. "Gostaria de agradecer a todos. Nós tivemos 18 ou 19 estreias na nossa equipe principal nos últimos dois anos e essa foi a grande época da minha vida", disse o treinador inglês.

Ele deixou o Liverpool pela porta da frente, elogiado pelo trabalho: "Nos últimos quatro anos, eu vi Michael ensinando uma variedade de atletas das mais diversas idades. Ele é um técnico talentoso, com um grande potencial e deixou sua marca mesmo sem nenhum jogo adulto", comentou Alex Inglethorpe, diretor das categorias de base do Liverpool.