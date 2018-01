Inglês: Dois empates nesta terça-feira Na abertura da rodada do Campeonato Inglês 2004/05, nesta terça-feira, ocorreram dois empates: Bolton Wanderers 1 x 1 Southampton e Middlesbrough 1 x 1 Fulham. Com estes resultados, os times não mudam suas situações na classificação (o Bolton é 5.º, o Middlesbrough é 8.º, o Fulham é 15.º e o Southampton é o 17.º). A competição terá mais oito jogos nesta quarta-feira, com destaque para o clássico entre o líder Chelsea e o vice Arsenal, que praticamente definirá a competição, uma vez que a diferença entre ambos é de nove pontos (81 a 70) e faltarão cinco jogos para o término. Os outros jogos: Aston Villa x Charlton; Tottenham x West Bromwich; Manchester City x Birmingham; Norwich City x Newcastle; Portsmouth x Liverpool; Blackburn x Crystal; e Everton x Manchester United. Confira a classificação, os resultados e os próximos jogos do Campeonato Inglês 2004/05.