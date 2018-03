Inglês Gascoigne é internado após incidente em hotel de luxo

O ex-jogador inglês Paul Gascoigne foi internado em um hospital após protagonizar um "incidente" em um hotel londrino de luxo, informou a Polícia britânica. A diretoria de um hotel de quatro estrelas do bairro de Knightsbridge, no oeste da capital britânica, entrou em contato com os agentes na madrugada desse domingo, com relação a um episódio no qual Gascoigne estava envolvido. Segundo a versão da Polícia, o ex-jogador se internou em um centro médico "de forma voluntária". O ex-jogador, que há muito sofre com problemas de alcoolismo e depressão, foi detido em virtude da lei de saúde mental, em fevereiro, quando se comportava de forma equivocada. Gascoigne, de 40 anos, e que já defendeu equipes como o Tottenham e Newcastle, foi colocado em liberdade após ter se submetido a tratamento médico, durante duas semanas.