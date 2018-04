Inglês: Manchester é líder isolado O Manchester United assumiu a liderança do Campeonato Inglês, ao derrotar Blackburn Rovers, por 2 a 1, fora de casa. A equipe alcançou os 45 pontos e foi beneficiada pelo empate sem gols do Newcastle, que soma 43 pontos, diante do Leicester City. Outros resultados deste sábado da 23ª rodada: Derby County 1 x 3 Ipswich Town, Leicester City 0 x 0 Newcastle, Liverpool 1 x 1 Southampton, Manchester United 2 x 1 Blackburn Rovers, Middlesbrough 1 x 1 Bolton Wanderers, Sunderland 1 x 1 Fulham, Tottenham 1 x 1 Everton. No domingo, jogam: Chelsea x West Ham, Leeds x Arsenal. Na segunda-feira, Charlton Athletic x Aston Villa completam a rodada.