Inglês: Newcastle arranca empate após levar quatro gols do Arsenal

LONDRES - O Newcastle transformou um possível vexame por sofrer uma goleada em casa em um empate histórico. Neste sábado, a equipe conseguiu reagir após sofrer quatro gols e empatou por 4 a 4 com o Arsenal em partida válida pela 26.ª rodada do Campeonato Inglês, já marcada pelo expressivo número de gols mesmo antes do seu encerramento. Nas sete partidas já disputadas foram marcados 38 gols, o que dá uma média de 5,4 tentos por jogo.

O resultado manteve o Arsenal na vice-liderança, com 50 pontos, quatro atrás do Manchester United, que ainda joga neste sábado. Já o Newcastle é o décimo, com 31 pontos. O Arsenal atropelou o Newcastle no começo do jogo e abriu 3 a 0 com apenas dez minutos de jogo, com gols marcados por Walcott, Djouruou e Van Persie. E o holandês marcou o quarto gol da sua equipe londrina aos 26 minutos do primeiro tempo.

O Newcastle, porém, conseguiu uma reação inesperada e histórica no segundo tempo ao marcar quatro gols entre os 24 e os 43 minutos. Os gols do empate foram marcados por Barton, que converteu duas cobranças de pênalti, Best e Tioté.

Outros jogos. Com show de Carlitos Tevez, o Manchester City derrotou o West Bromwich Albion por 3 a 0. O argentino marcou os três gols da partida, que foram feitos, aos 17, aos 22 e aos 39 minutos do primeiro tempo. Assim, chegou aos 19 gols, na vice-artilharia do Campeonato Inglês. O City ocupa a terceira colocação, com 49 pontos.

Em casa, o Tottenham superou o Bolton por 2 a 1, com gols marcados por Rafael van der Vaart e Niko Kranjcar. O gol do Bolton foi feito por Daniel Sturridge. O triunfo deixou a equipe na quinta colocação, com 44 pontos.

Em outro jogo de oito gols, o Everton derrotou o Blackpool por 5 a 3. Saha foi o principal destaque do triunfo ao anotar quatro gols para o time de Liverpool. E o Wigan, em partida de sete gols, superou o Blackburn por 4 a 3. Também neste sábado, o Stoke City bateu o Sunderland por 3 a 2. Já Aston Villa e Fulham empataram por 2 a 2.

